Aidstest – HIV Test Zuhause

Als “HIV Heimtest” wurde ein Angebot der “Sebastian Kroth und Felix Neresheimer GbR” aus München in einem Forum für schwule Jugendliche beworben. Das Angebot, dass unter aidstests.de auch online vertreten ist, richtet sich auf der Homepage aidstests.de an “medizinisches Fachpersonal”, Großhändler und Ärzte.

Nun wird in dem Forum vor dem HIV Heimtest gewarnt – aus guten Gründen.

Zum geradezu günstigen Preis von rund 25.000 Euro kann ein Großhändler hier z.B. 5000 CE zertifizierte HIV Tests einkaufen. Die Vorteile?

Blutabnehmen aus der Armvene entfällt

HIV Testergebnis liegt innerhalb weniger Minuten vor

Doch auch merkwürdige Formulierungen wie: “Das Messen der HIV-Neuinfektionen ist jedoch schwierig und methodisch aufwändig. Das liegt unter anderem daran, weil es bisher kein wirklich überzeugendes Testverfahren gab.” finden sich auf aidstests.de. Dabei ist das Testverfahren etabliert und überzeugt durchaus, vor allem dadurch dass der Arzt nicht selber testet, sondern es Fachpersonal aus einem Labor überläßt. Wird hier bewußt verzerrt um das eigene Produkt zu bewerben? Wir fragen jemanden, der sich mit HIV und Medizin auskennt.

“Das läuft normalerweise so”, erklärt ein Arzt auf Nachfrage von gFlash.de, “wir nehmen eine kleine Blutprobe ab, die dabei mittel Vakuum Entnahme oder einer kleinen Kanüle und speziellen Proberöhchen vorgenommen wird. Danach wird diese Probe per Kurier an ein Labor gesandt. Dies macht mittels ggf. mehrerer unterschiedlicher Testverfahren unter reproduzierbaren und standardisierten Bedingungen eine Untersuchung auf HIV Antikörper oder Erbgut des Aids Virus. Die Ergebnisse sind sehr zuverlässig und ähnliche Verfahren werden angewendet um bei Blutspenden sicherzustellen, dass kein Risiko für Blutempfänger ausgeht.”Die deutsche AIDS Hilfe geht soweit vor diesen HIV Schnelltests (oder auch Heimtests genannt) zu warnen:

Das größte Problem ist die Anwendung: wie wir aus Arbeit mit HIV-Schnelltests wissen, braucht man eine gewissen Erfahrung im Umgang mit solchen Test-Kitts. Durch kleine Fehler bei der Anwendung können falsche Testergebnisse herauskommen. Wir haben das mal bei uns in der Bundesgeschäftsstelle der DAH getestet und die Überraschung war groß, als Kollegen, die sicher von sich wussten, dass sie HIV-positiv sind, plötzlich ein negatives Ergebnis erhielten.

Deshalb gehören solche Tests einfach in erfahrene Hände!

Doch auch falsch positive Ergebnisse, also eine angebliche HIV Infektion, obwohl diese garnicht vorliegt, können dabei wohl vorkommen, so die deutsche AIDS Hilfe. Dazu kommen die relativ hohen Kosten für den Test, die in diesem Falle in der Regel nicht von der Krankenkasse getragen werden.

Auch eine persönliche Beratung wie z.B. beim Gesundheitsamt, bei dem ein HIV Test kostenlos ist, oder beim Arzt kann so garnicht stattfinden. Ein unzuverlässiges Testergebnis “vom Küchentisch” ist somit mitunter sogar gefährlich, kann darauf basierend schließlich falsches Verhalten stattfinden.

Ein Blick hinter die Kulissen verschiedener Anbieter zeichnet auch nicht unbedingt ein positives Bild: Die Kroth und Neresheimer GbR bietet im Internet “Tachotuning” und “Tachojustierung” an, mag man von halten, was man möchte. Medizischer Hintergrund läßt sich hieraus wohl nicht ableiten.

Und auch in anderen Foren gab es “Werbung” für aidstests.de – seriöse Werbung sieht wohl anders aus.

Bei einem anderen Anbieter von HIV Heimtests ist eine “Ltd.” mit russischem Inhaber im Impressum geführt. Dort sind die Tests ausdrücklich lediglich für den US amerikanischen Markt zugelassen.

Ärzte sind Vertrauenspersonen und zur Verschwiegenheit verpflichtet, ebenso Mitarbeiter beim Gesundheitsamt. Ehe man sich das Geld aus der Tasche ziehen läßt, kann man sich besser beraten lassen und das gesparte Geld in Kondome oder eine Spende an die AIDS Hilfe investieren.