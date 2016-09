Chicago: Schule für schwule Kids

Schwule Schüler in den USA verpassen dreimal häufiger den Unterricht, weil sie sich bedroht fühlen: 86% aller amerikanischer Schüler wurden bereits wegen ihrer Homosexualität beschimpft, 22% bereits verletzt. Jetzt soll in Chicago eine Schule eröffnet werden, die nur schwulen Schülern zugänglich ist. Nach dem Mord an dem 15-jährigen Schüler Lawrence King ist man auf die Lebensbedingungen für schwule Schüler in den USA aufmerksam geworden.In Chicago soll allerdings keine “schwule Highschool” entstehen, sondern ein “Pride Campus” oder auch “School of Social Justice” genannter schulischer Raum, der räumlich von einer anderen High School abgetrennt wird. Der Lehrplan bleibt den anderen Schulen gleich, nur ist das Angebot an Kinder um psychologische Betreuung erweitert, außerdem soll High School-Kurse geben, die sich mit sexueller Orientierung beschäftigen.

Das Interesse in der amerikanischen Politik, schwule Schüler vor gewaltätigen Übergriffen durch Gesetze und Verfassungszusätze zu schützen ist gering, daher sieht das Chicagoer Schulverwaltungsamt nur den Weg der Trennung besonders betroffener schwuler Schüler als machbar an.

Am 22.10. wird der Schulrat Chicagos darüber entscheiden, ob es eine Schule für schwule Schüler geben wird.

Schwule Aktivisten sehen in der Schule für schwule Schüler keine Lösung, vielmehr würde eine Schule für schwule Schüler die Abgrenzung vorantreiben, statt schwule Schüler in der Gesellschaft zu integrieren. Die Forderung nach Gesetzen, die Schüler vor schwulenfeindlichen Angriffen schützen, werden lauter.