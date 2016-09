Gayromeo Ausfall: Es liegt an der Hitze. Aber nicht Gayromeo ist zu heiß, sondern das Rechenzentrum in dem die Server für Gayromeo stehen. Daher kann Gayromeo selber auch nicht sagen, wie lange der Ausfall dauern wird.“Das Problem was wir fast alle haben ist die Sonne”, so ein leitender Techniker bei einem deutschen Provider, ” denn die Rückkühler stehen auf dem Dach in der prallen Sonne. Wenn die sich zu lange aufheitzen dann schaffen die es nicht mehr genug Kühlleistung zu bringen. Wenn zu wenige Rückkühlung erfolgt dann steigen die Kompressoren aus.” Aus Sicherheitsgründen muss die gegen Hitze empfindliche Technik dann heruntergefahren bzw. ausgeschaltet werden.

So ähnlich wird es auch bei Gayromeo aussehen – wie lange der Ausfall dann dauert, ist schwer zu sagen. Es gibt die Möglichkeit zusätzliche Kühlmittel bei den Rückkühlern anzubringen und so die Situation abzumildern. Spätestens in der Nacht sollte nach einer gewissen Kühlzeit das Gayromeo Rechenzentrum aber wieder betriebsbereit sein.

Gut für schwule Bars und Cafes, so ein Kölner Insider. “Da ist endlich mal wieder was los.”