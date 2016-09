Mister Sportswear Germany 2008

Mr. Sportswear Germany 2008

Der Event

Jedem Tierchen sein Plaisierchen. Jedem Fetisch seinen Mister. Ob Leder, Latex oder Underwear. Allein die zahllosen Fans von Sportklamotten, von drei Streifen und Co. dürfen bis dato nirgends beweisen, wie unverschämt gut sie in Fußballtrikot, Ringerdress, Badeshorts oder Trainingsjacke aussehen. Schluss damit. Deutschland soll haben, was es braucht: seinen ersten Mister Sportswear Germany.





Veranstalter ist Christian Schöler.

Im Station2b, Kölns bestem Club, tragen zehn Anwärter auf den Titel am 25. Oktober, im Jahr von Olympia und Fußball-EM, ihre Vorliebe zu Markte. Hier reicht es beileibe nicht, in sportlichen Klamotten jeglicher Coleur und schweißtreibender Sportart eine umwerfende Figur zu machen. Sportsgeist und Ausdauer sind ebenfalls gefragte Qualitäten des künftigen Mister Sportwear Germany.

Bewerben kann sich jeder zwischen 18-40 der optisch dem Titel alle Ehre macht!

Athletish oder Bodybuilder – auf jedenfall sportlich und im passenden Outfit!

Ganz im Sinne eines Grenzenlosen Europa dürfen sich auch Sportswear-Fans aus anderen Ländern bewerben.

Promotion über Deutschland´s Grenzen hinaus, dank internationaler Presse und Onlinemagazinen, Flyern und Postern, verteilt in Europas coolsten Clubs und sportlich orientierten Einrichtungen.

Klar, das sich jeder der Anwärter in seiner favorisierten Disziplin beweisen darf. Vom Kicken übers Turnen, Ringen und Gewichte stemmen bis zum modernen Fünfkampf ist hier alles gern gesehen. Insofern es auf die körperliche Verfassung des Titelträgers in spe schließen lässt ? Klimmzüge, Liegestütze, SitUps. Kondition rules. Und ein Blickfang für Jury und Publikum sollen die zehn Kandidaten ja auch sein. Aber auch die Veranstalter halten einige sportliche Herausforderungen für die Kandidaten bereit, die von den Anwärtern mit Bravour gemeistert werden müssen. Sex sells – Die Titelanwärter bekommen während des Contest reichlich Gelegenheit ihre Muskelstrotzenden Körper zu presentieren, zb in einer Swimwear-Show eines unserer Sponsoren.

In einem gesunden Körper ? auch ein gesunder Geist? Bei Interviews zu Person und Antrieb des Einzelnen fühlt der Moderator bei der geistigen Verfassung der Anwärter nach.

Weil das Ganze letztendlich ein großer Spaß sein soll, bringt auch der Rest des Abends nach Kür des ersten Mister Sportwear Germany das Publikum zum Rasen. Für sportliche Hochleistungen hinter dem DJ-Pult und auf der Tanzfläche sorgt der international gefragte Kölner Elektronik-Heroe Justus Köhncke (arbeitet nach seinem just erschienen Album ?Safe and Sound? (Kompakt) momentan am Soundtrack des neuen Wim Wenders-Films).

Zurück zum Mister Sportswear. Lohn der Mühen: Bewundernde Blicke, der Titel und unter anderem eine Reise nach Berlin inklusive professionellem Foto-Shooting für die Szenemagazine Boum und Menmaxx.

Wer sich für einen würdigen Titelträger hält: Alle Mister Sportswear in spe bewerben sich bis zum 15. September 2008 im Internet unter:

http://mrsportsweargermany2008.blogspot.com/