Schwule im Profi Fußball? DSF Reportage.

Der DSF bringt ein Jahr nach der ersten Reportage zum Thema Homosexualität und Profifußball eine neue Reportage.

Wie ist ein Jahr nachdem erstmalig das Thema “Schwule im Profi Fußball” mit der Reportage “Das große Tabu – Homosexualität & Fußball” aufgegriffen wurden nun die Situation?Am 19. Mai ist die Erstausstrahlung der neuen DSF Dokumentation “Tabubruch – Der neue Weg von Homosexualität im Fußball”. Dort wird forgesetzt und überprüft wie sich die Situation nach einem Jahr darstellt.

Hier die Presseerklärung zu dem Thema:

TABUBRUCH – Der neue Weg von Homosexualität im Fußball

Ein Film von Aljoscha Pause.

Am Dienstag, 19. Mai 2009 um 20 Uhr im DSF.

(WH Montag, 01. Juni 2009 um 19.15 Uhr)

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur.

Eine DSF Dokumentation 2009, 60 Minuten.

Vor genau einem Jahr stellte die preisgekrönte DSF-Dokumentation „Das große Tabu – Homosexualität & Fußball“ (Felix-Rexhausen-Preis 2008) die Frage nach dem Status Quo von gleichgeschlechtlicher Liebe im deutschen Volkssport Nummer 1. Die Resonanz war erstaunlich. Während sowohl beim DFB, als auch beim ein oder anderen Protagonisten der deutschen Fußballszene eine durchaus fortschrittliche und offene Haltung erkennbar war, so brachten die Aussagen einiger Fans und auch die viel zitierte Meinung von Kölns Trainer Christoph Daum („Ich hätte da wirklich meine Bedenken, wenn dort von Theo Zwanziger irgendwelche Liberalisierungsgedanken einfließen sollten. Ich würde den Schutz der Kinder über jegliche Liberalisierung stellen.“) die Erkenntnis, dass es noch ein langer Weg sein würde, bis zu einem unaufgeregten, weltoffenen Umgang mit Homosexualität im Fußball.

Filmautor Aljoscha Pause hat die brisante Thematik nun weitere 12 Monate beobachtet und mit der Kamera begleitet. Ein Jahr nach der ersten Dokumentation stellt er die Frage, ob es nach der „Initialzündung“ 2008 – bei DFB und Liga – den Tabubruch nun tatsächlich gegeben hat. Wie sieht sie aus, die Entwicklung zu einem wohlwollenden Miteinander, jenseits von Diskriminierung.

Dabei stößt die Dokumentation auf viele neue Erkenntnisse. Exklusiv begleitet sie die DFB-internen Prozesse & Meetings, und ist dabei als beschlossen wird, dass – noch 2009 – sogar ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft unter dieses Motto (gegen Homophobie im Fußball) gestellt werden soll.

Kölns Trainer Christoph Daum äußert sich in einem ausführlichen Interview zu seinen streitbaren Thesen des vergangenen Jahres – und nimmt nun sogar die Auslosung des Kölner „Come Together Cups 2009“ vor.

Der Film dokumentiert auch die internationalen Aspekte von Homosexualität und Fußball. In Holland engagiert sich u.a. Meistertrainer Louis van Gaal und kommt ebenso zu Wort wie Italiens Ex-Profi Demetrio Albertini und Bayern-Star Luca Toni. In Kooperation mit dem italienischen Sender „La7“ äußert sich ein ehemaliger Profi der „Serie C“, der mittlerweile als Callboy arbeitet. Er stand bereits zahlreichen Profis der italienischen ersten Liga für Liebesdienste zur Verfügung und berichtet von seinen Erfahrungen.

Auch der Frauenfußball findet ausführliche Berücksichtigung. Deutschlands 2 – malige Fußballerin des Jahres, Martina Voss, erzählt davon, wie sie nach Differenzen mit ihrer damaligen Lebensgefährtin Inka Grings von der Nationalmannschaft ausgeschlossen wurde. Heute ist sie Trainerin von UEFA-Cup-Finalist FCR Duisburg. Ihre beiden Leistungsträgerinnen – die aktuellen Nationalspielerinnen Inka Grings (eben jene, wegen der Martina Voss aus dem DFB-Team flog) und Linda Bresonik berichten über ihre extrem unangenehmen Erfahrungen mit der Boulevardpresse, als vor ein paar Jahren sehr private Details ihrer damaligen Beziehung an die Öffentlichkeit kamen. Erstmals nehmen damit aktuelle deutsche Nationalspielerinnen im Fernsehen zu ihrer homosexuellen Beziehung Stellung.

Aljoscha Pause und sein Team begleiteten mit der Kamera ebenso den ersten DFB-Auftritt bei einem Christopher Street Day (Köln, Juli 2008), wie die Verleihung des „Tolerantia-Preises“ an Dr. Theo Zwanziger, Philipp Lahm und Deutschlands führende Aktivistin in Sachen Homosexualität & Fußball, Tanja Walther – die Präsentation des ersten Buches zur Thematik („Der Versteckspieler“) unter Mitwirkung von Ex-DDR-Jugendnationalspieler Marcus Urban und dem schwulen Präsidenten des FC St. Pauli, Corny Littmann, der deutlich macht, dass es auch in Deutschland Netzwerke schwuler Fußballprofis gibt und, dass Trainer Christoph Daum nach seinen Äußerungen des Vorjahres beim FC St. Pauli keine Zukunft gehabt hätte.

Eine große Umfrage unter namhaften Bundesliga-Profis, Trainern und Managern, die sich erstmals differenziert zu diesem Thema äußern, komplettiert die 60-minütige Dokumentation.