Schwulen-Ehe jetzt auch in Bayern

Bisher konnten sich Schwule und LEsben nicht vor einem bayerischen Standesamt das Ja-Wort geben. Heute erließ der bayerische Landtag ein Gesetz, das Schwulen und Lesben das Heiraten in Standesämter ermöglicht.

Ab dem 1. August 2009 können sich dann Schwule und Lesben nicht nur vor einem bayerischen Notar ihre Lebenspartnerschaft eintragen lassen. Mehr war bisher in Bayern nicht möglich. Der Gang zum Standesamt blieb lesben und schwulen Paaren verwehrt. Die FDP, in letzter Zeit nicht mehr so häufig als Vertreter der bürgerlichen Liberalität in Erscheinung getreten, hatte im Jahre 2008 bei den Koalitionsverhandlungen der CSU die Umsetzung der Schwulen-Ehe im Standesamt erkämpft.